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Merkez Bankası'ndan piyasaya 42 milyar lira

Merkez Bankası'ndan piyasaya 42 milyar lira

TCMB, Türk Lirası'nı sıkılaştırma adımlarına dün olduğu gibi bugün düzenlediği yeni bir repo ihalesi ile devam etti.