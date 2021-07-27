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    Merkez Bankası'ndan piyasaya 42 milyar lira

    TCMB, Türk Lirası'nı sıkılaştırma adımlarına dün olduğu gibi bugün düzenlediği yeni bir repo ihalesi ile devam etti.
    • AA
    • 27.07.2021 - 12:43
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 12:48
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    Merkez Bankası'ndan piyasaya 42 milyar lira

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), repo ihalelerini sürdürdü.

    Merkez Bankası, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 3 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 41 milyar 999 milyon 999 bin 979 lira verdi.

    İHALEYE GELEN TEKLİF

    İhaleye 123 milyar 160 milyon liralık teklif geldi.

    BASİT VE BİLEŞİK FAİZ

    İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.

    Merkez Bankası ndan piyasaya 42 milyar lira #1

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