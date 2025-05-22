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Haber Merkezi

Ekonomide dezenflasyon süreci devam ediyor.

Hükümetin ekonomi kurmayları bu yöndeki politikaları sürdürürken gözler enflasyon rakamlarında.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın ikinici enflasyon raporu açıklandı.

Bu kapsamda Enflasyon Raporu 2025-II Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan Fatih Karahan tahminleri duyurdu.

MERKEZ'İN 2027 TAHMİNİ YÜZDE 8

Buna göre 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 24 olurken, 2026'da 12, 2027 için tahmin ise yüzde 8 oldu.

"ORTA VADEDE YÜZDE 5 SEVİYESİNDE İSTİKRAR KAZANACAK"

Karahan şu ifadeleri kullandı: