Merkez Bankası kararının döviz ve altına etkisi

Bugün Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan indirmesinin ardından piyasada dolar 18, 40 lirayı gördükten sonra 18,39 liraya indi.

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasından önce serbest piyasada altının gramı 984 lira, çeyrek 1.626 lira, Cumhuriyet altını 6 bin 627 lira ve yarım altın da 3 bin 253 liraydı.

Döviz tarafında ise dolar 18,365 lira, euro 18,220 lira ve sterlin 20,7966 liradan seyrediyordu.

Piyasada yukarı yönlü hareket yaşandı

Faiz kararından sonra gram altın 985 liraya, çeyrek altın 1.627 liraya, Cumhuriyet altını 6 bin 630 liraya, tam altın 6 bin 510 liraya ve yarım altın da 3 bin 255 liraya çıktı.

Dalır 18,3908, euro 18,2214 ve sterlin de 20,886 lira oldu.