Merkez Bankası'nın faizi 250 baz düşmesi bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaları ve enflasyondaki düşüşü değerlendirerek politika faizi oranına karar veriyor.
Faiz oranı açıklanmadan önce yapılan anketlerden, Merkez Bankası'nın kararı öncesinde faizin 350 baz puan düşürülmesi beklentisi çıktı.
ANKETE 21 EKONOMİST KATILDI
AA Finans'ın TCMB'nin 24 Temmuz Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ: YÜZDE 43,50
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, temmuz ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43,50'ye çekmesini bekliyor.
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 11 tanesi, politika faizinde 250 baz puan, 4'ü 300 baz puan, 6'sı 350 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti.
YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ: YÜZDE 35
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 oldu.
ŞU ANDAKİ FAİZ: YÜZDE 46
Haziran ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 46'da sabit tutulmuştu.