Merkez Bankası’nın resmi rezerv varlıkları eylülde 121.3 milyar dolara çıktı

TCMB tarafından, Eylül 2021 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayınlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları eylülde, bir önceki aya göre yüzde 3 artarak 121 milyar 300 milyon dolar oldu.

Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri verilerine göre, resmi rezerv varlıkları eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 3 artarak 121 milyar 300 milyon dolara yükseldi.

DÖVİZ VARLIKLARI YÜZDE 8,1 ARTTI

Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 8,1 artarak 74 milyar 900 milyon dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 5,1 azalarak 38 milyar 500 milyon dolar oldu.

DÖVİZ ÇIKIŞLARI YÜZDE 6,5 YÜKSELDİ

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) eylülde, bir önceki aya göre yüzde 6,5 artarak 24 milyar 600 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 19 milyar doları anapara, 5 milyar 700 milyon doları faizden oluştu.

DÖVİZ VE ALTIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ YAKLAŞIK 68.5 MİLYAR DOLAR OLDU

Bu dönemde, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 68 milyar 500 milyon dolar düzeyinden gerçekleşirken, söz konusu tutarın 26 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler eylülde bir önceki aya göre yüzde 1 artarak 49 milyar 800 milyon dolar oldu.​​​​​​​​​​​​​