Merkez Bankası'nın rezervleri 153 milyar 110 milyon dolara yükseldi

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Piyasaların ve yatırımcıların odağında olan rezervlerdeki yükseliş sürüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık altın ve döviz rezervlerini aktardı.

Merkez Bankası, toplam rezervleri, 23 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 453 milyon dolar artışla 153 milyar 110 milyon dolara çıktı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLER

Buna göre, 23 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 689 milyon dolar yükselişle 69 milyar 90 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 16 Mayıs'ta 65 milyar 401 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ

Bu dönemde altın rezervleri de 3 milyar 763 milyon dolar artışla 80 milyar 256 milyon dolardan 84 milyar 19 milyon dolara yükseldi.

Rezervler, 14 Şubat'ta 173 milyar 152 milyon dolarla rekor seviyesini görmüştü

Rezervlerin son üç haftalık seyri: