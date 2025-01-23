Merkez Bankası'nın rezervleri 163,3 milyar dolar oldu

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün haftalık para ve banka istatistiklerini paylaştı.

Merkez Bankası (toplam rezervleri, 17 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 856 milyon dolar artışla 163 milyar 303 milyon dolara çıktı.

Rezervler 13 Aralık haftasında 163 milyar 482 milyon dolara çıkmıştı.

BRÜT DÖVİZ

Buna göre, 17 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 365 milyon dolar artışla 96 milyar 791 milyon dolara yükseldi.

Brüt döviz rezervleri, 10 Ocak'ta 94 milyar 426 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

BRÜT ALTIN

Bu dönemde altın rezervleri de 490 milyon dolar artarak 66 milyar 21 milyon dolardan 66 milyar 511 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 17 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 856 milyon dolar artışla 160 milyar 447 milyon dolardan 163 milyar 303 milyon dolara yükseldi.