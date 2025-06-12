Merkez Bankası’nın rezervleri arttı

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, 5 Haziran haftasında yüzde 1,8 ve 2 milyar 689 milyon dolar artarak 155 milyar 879 milyon dolara yükseldi.

Net rezervlerde ise 2,8 milyar dolarlık artış yaşandı.

DÖVİZ REZERVLERİ DE ALTIN REZERVLERİ DE ARTTI

Merkez Bankası tarafından açıklanan rapora göre, bu hafta döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 0,4 artarak 62,6 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2,9 artarak 85,6 milyar dolar, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise yüzde 0,4 artarak 7,7 milyar dolar oldu.

5 HAFTADIR YÜKSELİYOR

Merkez Bankası rezervleri üst üste beşinci haftasında da artış gösteriyor.