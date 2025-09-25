Merkez Bankası'nın rezervleri yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 19 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 993 milyon dolar artışla 178 milyar 853 milyon dolara çıktı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ

Buna göre, 19 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 599 milyon dolar artışla 85 milyar 98 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 12 Eylül'de 84 milyar 499 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ

Bu dönemde altın rezervleri, 394 milyon dolar yükselişle 93 milyar 361 milyon dolardan 93 milyar 755 milyon dolara çıktı.

TOPLAM REZERVLER 993 MİLYON DOLAR ARTTI

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 19 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 993 milyon dolar artışla 177 milyar 860 milyon dolardan 178 milyar 853 milyon dolara yükseldi.

REKOR AŞILMADI

Merkez Bankası’nın rezerv rekoru 05 Eylül 2025’te 180 milyar 107 milyon dolar olarak açıklanmıştı.