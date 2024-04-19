Merkez Bankası'nın rezervleri yükselişini sürdürdü: 128,4 milyar dolar Dün TCMB rezervlerinin 5 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 745 milyon dolar artışla 126 milyar 871 milyon dolara yükseldiği belirtilmişti. Bugün ise 9 Nisan haftasında 128 milyar 446 milyon dolara yükseldiği açıklandı.

AA

Merkez Bankası rezervleri, altın ve dolar varlıklarının tamamından oluşuyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 9 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 575 milyon dolar artarak 126 milyar 871 milyon dolardan 128 milyar 446 milyon dolara yükseldi.

Brüt döviz rezervleri azaldı

Buna göre, 9 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 193 milyon dolar azalışla 70 milyar dolara düştü.

Brüt döviz rezervleri, 5 Nisan'da 70 milyar 193 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervleri arttı

rBu dönemde altın rezervleri 1 milyar 768 milyon dolar artışla 56 milyar 678 milyon dolardan 58 milyar 446 milyon dolara çıktı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)