Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67,73 oldu

TCMB'nin dolarda, enflasyonda, büyümede ve politika faizindeki öngörülerinin bulunduğu eylül ayına ait "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayı piyasa katılımcı anketi yayınlanarak, ekonominin temel verilerindeki beklentileri gözler önüne serdi.

Buna göre, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67,73, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı eklentisi yüzde 13,00, dolar kuru beklentisi 19,51 lira ve büyüme beklentisi yüzde 4,8 oldu.

Yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 67,73

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 70,60 iken, bu anket döneminde yüzde 67,73 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 41,99 iken, bu anket döneminde yüzde 36,74 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,35 ve yüzde 20,63 olarak gerçekleşti.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı ay sonu beklentisi yüzde 13,00

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14 iken, bu anket döneminde yüzde 12,83 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde yüzde 14,00 iken, bu anket döneminde yüzde 13,00 olarak gerçekleşti.

Yıl sonu dolar kuru beklentisi 19,51 lira

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 19,65 lira iken, bu anket döneminde 19,51 lira oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 22,03 lira ve 22,07 lira olarak gerçekleşti.

Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 4,8

Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,7 iken, bu anket döneminde yüzde 4,8 olarak gerçekleşti. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,8 iken, bu anket döneminde yüzde 4,5 olarak gerçekleşti.

2022 yılı Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 40 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.