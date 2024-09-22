Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık düzenlemesi ne anlama geliyor? İşte detaylar.. Merkez Bankası, Türk Lirası mevduatlarında zorunlu karşılık oranlarını artırdı. Ekonomistler, bu adımın piyasadaki likidite fazlasını dengelemek amacıyla atıldığını ve mevduat faizlerinde de etkili olabileceğini vurguluyor.

Haber Merkezi

Türk Lirası (TL) mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları ile yabancı para (YP) mevduatlar için TL cinsinden tutulması gereken zorunlu karşılık oranları yeniden düzenlendi.

TL MEVDUATLARDA FAİZ UYGULAMASINDA DÜZENLEME

Buna göre, kısa vadeli TL mevduatta yüzde 12 olan oran yüzde 15'e, uzun vadeli TL mevduatta yüzde 8 olan oran da yüzde 10'a çıkarılırken, YP mevduat için TL tesis oranı yüzde 8'den yüzde 5'e indirildi. Zorunlu karşılıklar, 27 Eylül 2024'te tesis edilecek.

TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıklara faiz uygulamasında TL'ye geçiş oranı koşulu kaldırıldı.

TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan azami komisyon oranı yüzde 5'ten yüzde 8'e yükseltildi.

MERKEZ'İN KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Ekonomistler, söz konusu kararın piyasadaki Türk Lirası likidite fazlasına yönelik olduğunu belirtti.

Merkez Bankası, son dönemlerde rezervlerini hızla artırmaya başladı. Toplam rezervler geçen hafta 6,8 milyar dolar artışla 153,5 milyar dolara yükseldi. Aynı haftada net rezervlerde 9 milyar dolarlık toparlanma kaydedildi.

GECELİK FAİZ DÜŞTÜ

Yani TCMB, piyasaya Türk Lirası vererek rezervlerine döviz ekledi. Bu durum ise piyasada Türk Lirası fazlalığına yol açtı.

Hafta içi fazla likidite 300 milyar liranın üzerine çıkmıştı. Gecelik faiz yeniden faiz koridorunun alt bandı olan yüzde 47'ye yaklaşmıştı. Böylece gecelik faizler, yüzde 50 olan politika faizinin altına indi.

Ekonomistler, bu nedenle TCMB'den yeni likidite adımı da beklemeye başlamıştı.

MEVDUAT FAİZLERİ NASIL ETKİLENİR?

Zorunlu karşılık adımlarının ardından fazla likiditenin piyasadan çekilmeye başlayacağı ifade edildi.

Ekonomistler, piyasadaki Türk Lirası fazlalığının enflasyonist etkileri olabileceğini vurguladı.

Karar ile mevduat faizlerinde yüksek seviyelerin desteklenmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Ayrıca düzenlemenin TCMB'nin rezerv toplamaya devam edeceğine de işaret ettiği aktarıldı.