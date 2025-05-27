Merkezi Kayıt Kuruluşu, Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi'ni devreye aldı

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Kripto paralar dünyada finans sisteminin içinde var oldukça, ülkeler de bu sistemi izlemek ve denetlemek için mekanizmaları devreye sokuyor.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi’ni (KVMKS) aralarındaki entegrasyonun sağlanması için devreye aldı.

Kripto varlık alım-satım, ilk satış ya da dağıtım, takas, transfer ve bunların gerektirdiği saklama ve diğer işlemler ile platformların müşteri bakiyeleri ve saklama bakiye bilgileri MKK tarafından oluşturulacak Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi’ne Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar (KVHS) tarafından raporlanacak.

Yatırımcılar, MKK’nin e-YATIRIMCI uygulamasından kripto varlıklarına ait kayıtları, platform ile KVMKS verilerini karşılaştırabilecekler.

SİSTEM ENTEGRASYONU TESTLERİ BAŞLADI

MKK'nin Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) internet sitesinde yayımlanmış olan “Faaliyette Bulunanlar Listesi”nde yer alan platform ve saklama kuruluşlarının, SPK’ye faaliyet izni başvurusu yapabilmeleri için gerekli teknik ve sistem entegrasyon testlerini KVHS’ler ile başlattığı, KVHS’lerin MKK’ye son başvuru tarihinin 20 Haziran 2025 olarak belirlendiği ifade edildi.

DAHA ÖNCEKİ DÜZENLEMELER NETLEŞTİ

13 Mart 2025’te Resmi Gazete'de yayımlanan SPK “Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği” ve “Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Çalışma Usul ve Esasları ile Sermaye Yeterliliği Hakkında Tebliği” kapsamında MKK'nin süreçteki fonksiyonu netlik kazanmıştı.