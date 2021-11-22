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Merkezi yönetim brüt borç stoku açıklandı
Merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim sonu itibarıyla 2 trilyon 268,7 milyar lira oldu.
- AA
- 22.11.2021 - 17:58
- Güncelleme : 22.11.2021 - 18:00
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ekim itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
BRÜT BORÇ STOKU 2.2 TRİLYON LİRA
Merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim sonu itibarıyla 2 trilyon 268,7 milyar lira oldu.
Buna göre, borç stokunun 906,7 milyar lira tutarındaki kısmı Türk Lirası, 1 trilyon 362 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.