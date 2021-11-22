Merkezi yönetim brüt borç stoku açıklandı

Merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim sonu itibarıyla 2 trilyon 268,7 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ekim itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

BRÜT BORÇ STOKU 2.2 TRİLYON LİRA

Merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim sonu itibarıyla 2 trilyon 268,7 milyar lira oldu.

Buna göre, borç stokunun 906,7 milyar lira tutarındaki kısmı Türk Lirası, 1 trilyon 362 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.