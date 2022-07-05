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    Mersin sahilleri yerli yabancı turistlerin akınına uğradı

    Türkiye'nin güney kesimindeki sıcaklık arttıkça halk ve turistler kendilerini Akdeniz'in sularanı atarak serinlemeye çalışıyor.
    • 05.07.2022 - 14:51
    • Güncelleme : 05.07.2022 - 14:58
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    Mersin sahilleri yerli yabancı turistlerin akınına uğradı

    Kurban Bayramı öncesinde turizm tesislerinde doluluk oranları yüzde 90'lara dayandı.

    Sıcaklıkların arttığı tatil döneminde yerli ve yabancı turistlerin tercihi de sahil kesimi oluyor.

    Mersin'de etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar ve turistler, sahillerde vakit geçirmeyi tercih etti.

    Hava 30, deniz suyu 27 derece

    Havanın 30, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyenler Erdemli ilçesinde UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan Kızkalesi'ne gitti.

    AA'nın haberine göre, turistlerin akın ettiği Kızkalesi'nde sahillere gelenlerden güneşin tadını çıkardı.

    Mersin

    Mersin

    Mersin

    Mersin


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