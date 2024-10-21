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AA

Mersin'de yetiştirildiği ilçenin adıyla tescillenen Anamur muzunun üretim alanı 70 bin dekara ulaştı.

Kentte yerli muzun büyük kısmının Anamur ilçesindeki seralarda üretiliyor.

Kokusu, tadı ve kabuğunun ince olması sebebiyle ithal muzlara oranla daha çok tercih edilen ürün, sabahın erken saatlerinde işçiler tarafından toplandı.

Kamyonetlere taşınan muzlar, buradan sarartma ve paketleme tesislerine gönderildi.

ÜRETİM ALANI GENİŞLİYOR

Muz yetiştiriciliğine ilginin arttığı kentte 2018'de 30 bin, 2020'de de 50 bin dekar olan üretim alanı, yeni sezonda 70 bin dekara çıktı.

MUZ HASADI

Vali Ali Hamza Pehlivan, Ören Mahallesi'ndeki muz serasında düzenlenen hasat etkinliğine katılarak, olgunlaşmış ağaçlardan muz kesti.

"ANAMUR MUZUN BAŞKENTİ"

Pehlivan, burada Anamur'un "muzun başkenti" olduğunu söyledi.

Anamur muzunun coğrafi işaretle tescillenen ürünlerin arasında yer aldığını dile getiren Pehlivan, devlet teşvikleri ve çiftçilerin gayretleri sayesinde son yıllarda muz yetiştiriciliğinin arttığını belirtti.

"ÜRETİCİLERİN, YETİŞTİRİCİLİKTEN GELİRİ 4,5 MİLYAR LİRA"

Pehlivan, Türkiye'de en çok muz üretiminin Mersin'de yapıldığına dikkati çekerek, şöyle konuştu: