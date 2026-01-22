SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TBMM'de Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören beşinci maddesi kabul edildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN LİRA OLDU

Meclis'te kabul edilen teklif ile en düşük emekli aylığını yüzde 18,48 oranında zam yapıldı.

Böylece en düşük emekli aylığı 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkmış oldu.

ZAM FARKI ŞUBAT AYINDA

Emekliler en düşük aylığa yapılan ücret artışını ise teklif yasalaşıp Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra alabilecek.

Teklifin yürürlüğe girmesi Ocak ayı maaşlarına yetişmemesi durumunda en düşük emekli aylığı alanların hesaplarına şubat ayında fark ödemesi yapılması planlanıyor.