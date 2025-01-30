DHA

İklim değişikliği tarımsal üretimi doğrudan etkiliyor.

Mersin’de 2025 yılının Ocak ayı sıcak ve güneşli geçti.

Mersin’de mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak ve güneşli havayla birlikte badem ağaçları çiçek açtı.

Meyvecilik alanında uzman Doç. Dr. Filiz Baysal, sıcaklıkların artmasıyla birlikte Akdeniz bölgesinde badem ağaçlarının 1,5 ay erken çiçek açmaya başladığını söyledi.

ERDEMLİ'DE AĞAÇLAR BEYAZ GELİNLİĞİNİ GİYDİ

Erdemli ilçesinde yer alan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’ndeki farklı çeşitlerdeki badem ağaçları da beyaz gelinliğini giydi.

"AKDENİZ BÖLGESİNDE HER YERDE BADEMLER ÇİÇEK AÇTI"

Tüm dünyada küresel iklim değişikliğinin konuşulduğunu belirten Baysal, "Geçmiş yıllara nazaran tüm dünyada sıcaklıklar artmış gözüküyor. Bu yüzden bizimde meyve türleri açısından en erken çiçek açan meyvemiz badem. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte bu yıl yaklaşık 1,5 ay erken çiçek açtılar. Şu anda Akdeniz bölgesinde her yerde bademler çiçek açtı. Bunun sebebi yıllık sıcaklık toplamının yükselmiş olması. Havalar güneşli gidiyor, bitki de bunu 'kış soğukları, donlar olmayacak ve neslimi devam ettirmeliyim’ şeklinde algılıyor." diyerek bilgi verdi.

"DON GELİRSE BU ÇİÇEKLERİN BÜYÜK BİR KISMI ÖLECEK"

Çiçek açan badem ağaçlarının 45 gün sonra meyvesinin tüketilecek duruma geleceğine de değinen Baysal, "Şu anki durumda korkuyoruz. Bu saatten sonra bir don gelirse bu çiçeklerin büyük bir kısmı ölecek. Üreticimiz için şu an ilkbahar geç donlarının olmaması. Biz Akdeniz gibi sıcak bölgelerde daha çok erken çiçek açan çeşitleri tavsiye ediyoruz. Buradan biraz daha yükseklerde 600 ile 800 rakımlarda yaklaşık bir ay sonra çiçek açan türlerin öneriyoruz. Yayla kesimlerimiz için de biraz da geç çiçek açan türleri teşvik ediyoruz. Çünkü yaylada havalar halen soğuk." şeklinde konuştu.

"37 ÇEŞİT BADEM AĞACI VAR"

Araştırma sahasında 37 çeşit badem ağacı olduğunu aktaran Baysal, genetik kaynakları koruma adına burada muhafaza edip adaptasyon çalışmaları yaparak, bölgeye göre çeşitleri önerdiklerini kaydetti.