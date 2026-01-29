Migros’tan Kamuoyu Açıklaması: Önceliğimiz çalışan refahı ve güvenliği

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Migros, yasa dışı eylemlerin sürmesi ve iş güvenliğinin tehdit edilmesi nedeniyle 141 çalışanın iş akdinin mevzuat çerçevesinde feshedildiğini duyurdu.

Migros, kamuoyuna yaptığı açıklamada, gıda sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olarak temel amaçlarının topluma kesintisiz, güvenli ve sağlıklı gıda arzı sağlamak olduğunu belirtti. Açıklamada, bu sorumluluğun sürdürülebilir şekilde yerine getirilebilmesi için çalışan refahı ve iş güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulandı.

7 BİN 875 ÇALIŞAN KADROYA ALINDI

Migros, Türkiye genelinde taşeron firmalar aracılığıyla faaliyet gösteren 43 dağıtım merkezinde görev yapan 7 bin 875 çalışanın Migros kadrosuna dahil edildiğini hatırlattı. Bu geçişle birlikte çalışanların mevcut haklarının korunduğu, ayrıca Migros Grubu’nda yaklaşık 45 bin çalışanın yararlandığı Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki sendikal haklardan faydalanmalarının sağlandığı belirtildi.

YASA DIŞI EYLEMLER İŞ GÜVENLİĞİNİ TEHDİT ETTİ

Açıklamada, çalışanların büyük çoğunluğunun sunulan hakları memnuniyetle karşılayarak işbaşı yapmak istediği ifade edilirken, bir grup çalışanın uyarılara rağmen yasa dışı eylemlerini sürdürdüğü kaydedildi. Söz konusu eylemlerin iş yeri faaliyetlerini durdurduğu, ayrıca çalışmak isteyen personele yönelik sözlü taciz ve fiziki müdahalelerin iş güvenliğini tehdit eder boyuta ulaştığı vurgulandı.

141 KİŞİNİN İŞ AKDİ FESHEDİLDİ

Migros, gelinen noktada çalışan güvenliği, iş huzuru ve gıda tedarik zincirinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla kanuna aykırı eylemleri sürdüren kişilerle yolların ayrılmasının zorunlu hale geldiğini bildirdi. Bu kapsamda, yapılan sözlü ve yazılı bilgilendirmelere rağmen eylemlerini sürdüren 141 çalışanın iş akitlerinin yürürlükteki mevzuat ve şirket politikaları çerçevesinde feshedildiği açıklandı.