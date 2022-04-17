Milyonlarca emekli bayram ikramiyesinde müjde bekliyor

Dini bayramlarda emeklilere verilen ikramiyenin ne kadar olacağı tartışmalarına Türkiye Emekliler Derneği de katılarak 2 bin 500 lira istediğini duyurdu.

Yapılan bir yasal düzenleme ile 2018'den itibaren emeklilere dini bayramlarda 1.000 lira ikramiye verilmeye başlandı. İkramiyeler 2021'de 100 liralık artışla 1.100 liraya yükseltildi.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere verilen 1.100 liralık bayram ikramiyesinin değerinin enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında azaldığını belirterek milyonlarca emeklinin bayram müjdesi beklediğini aktardı.

Bayram ikramiyelerinin yükseltileceği yönünde ciddi bir beklenti var

Ergün, hayat pahalılığının ve basında çıkan haberlerin, emeklilerde bayram ikramiyelerinin yükseltileceği yönünde ciddi bir beklenti oluşturduğuna dikkati çekerek, her gün Türkiye'nin dört bir yanındaki yüzlerce emekliden ikramiye artışıyla ilgili telefon ve mesaj aldıklarını bildirdi.

Emeklilerin bayram ikramiyesi en son 1.100 liraydı

Son bir yıl içerisinde 1.100 liralık bayram ikramiyesinin döviz kuru ve enflasyon karşısında erdiğini vurgulayan Ergün, şunları kaydetti:

“Şimdi 1.100 lira harçlıklara yetmeyecek”

"Emeklilerimiz, 2018 yılında 1000 liralık ikramiyeyle birçok ihtiyacını giderebiliyordu. O dönem 1.000 liralık ikramiyeyle emeklilerimiz, kurbanını aldığı gibi torunlarına harçlık da verebiliyordu. Bugün 1.100 lira olan ikramiyeyle emeklilerimizin bunları yapması mümkün değil.





Çarşı pazar arttı, ikramiye aynı kaldı

Çarşıda pazarda fiyatlar artarken, emeklilerin bayram ikramiyesi aynı kaldı.

Enflasyona endekslense ikramiye 2 bin 903 lira olmalı

Oysa bayram ikramiyelerine, aylıklara her altı ayda bir yapılan ve enflasyona endekslenen artışlar uygulanıp, bu yılın üç aylık TÜFE artışı da ilave edilseydi ikramiye rakamı 2 bin 903 lira olurdu.

En düşük emekli aylığı baz alınırsa 2 bin 500 liraya çıkmalı

Ayrıca, 2018'de en düşük emekli aylığı baz alınarak ödenen bayram ikramiyeleri bugün de aynı gösterge, yani en düşük emekli aylığı baz alınarak ödenseydi 2 bin 500 liraya yükselirdi. Bugün geldiğimiz noktada, enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında 1.100 liralık bayram ikramiyesinin değeri azalmıştır.





İkramiye 2 bin 500 lira olmalı

TÜED olarak, ikramiye rakamının en düşük emekli maaşı olan 2 bin 500 liraya yükseltilmesini istiyoruz."

"Emekliler, torunlarına mahcup olmamak istiyor"

Ortaya çıkan yüksek beklentinin hayat kırıklığına dönüşmemesi gerektiğini ifade eden Ergün, "Emeklilerimiz, bayram öncesi çarşıda pazarda, torbasını ve filesini doldurmak istiyor. Çocuklarına, torunlarına mahcup olmamak istiyor. İhtiyacını alabildiği bir bayram geçirmek istiyor. Bayram ikramiyesi bunun için önemli bir fırsattır. Sayın Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz ömürlerini bu ülkenin imar ve inşasına harcayan, bu ülkenin annesi ve babası olan emeklilerimizin yüzünü güldürecek bir rakamı, bayram müjdesi olarak açıklamasıdır. Milyonlarca emeklimiz bu müjdeyi beklemektedir." dedi.