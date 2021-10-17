Mobilya ihracatında 9 ayda ilk kez 3 milyar doları aştı

Türkiye'nin mobilya ihracatı, başarılarına bu yılın ocak-eylül döneminde ilk kez 3 milyar doları aşıp rekor kırarak devam etti.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği verilerine göre, yılın 9 ayında Türkiye'den yapılan mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı, 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 28 artarak 4 milyar 970 milyon dolara ulaştı.

Mobilya ihracatındaki artış ise yüzde 20 olarak gerçekleşti. Ocak-eylül döneminde yapılan mobilya ihracatı ilk kez 3 milyar doları aşarak 3 milyar 70 milyon dolar oldu.

EN ÇOK MOBİLYA İHRACATI ABD, İSRAFİL, FRANSA VE İNGİLTERE'NİN

Söz konusu dönemde en çok mobilya ihracatı yapılan ülkeler ABD, İsrail, Fransa ve İngiltere olarak sıralandı. İhraç ürünleri arasında "çocuklar için karyola ve beşikler", "çocuklar için oturmaya mahsus mobilyalar", "yemek ve oturma odaları için ahşap mobilyalar", "metal mobilyalar", "yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar" öne çıktı.

Eylül ayına bakıldığında ise mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı 657 milyon dolar olurken, mobilyanın bu rakamdan aldığı pay 385 milyon 600 bin dolar olarak gerçekleşti.

"ARTAN MALİYET VE DEVAM EDEN KÜRESEL TİCARET SORUNLARINA RAĞMEN ARTIŞ SÜRÜYOR"

İstanbul Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, konuya ilişkin artan ham madde maliyetleri, devam eden küresel ticaret sorunları ve yetersiz insan kaynağı sorunlarına rağmen mobilya sektörünün büyümesini sürdürdüğünü ve ihracatını artırdığını söyledi.

"MOBİLYA BİR ÜLKENİN GELİŞMESİNDE ÖNEM TAŞIYOR"

Gelişmiş ülkelerin mobilya sektörünü desteklediğini aktaran Güleç, "Mobilya, bir ülkenin gelişimine katkı sağlayan en önemli sektörlerin başında geliyor. Bugün birçok gelişmiş ülke mobilya sektörüne yatırım yapıyor. Bir ülkeyi geliştirmek istiyorsanız mobilya sektörünü desteklemelisiniz." diye konuştu.