Mobilyaya Değer Katanlar-Basın Ödülleri sahiplerini buldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mobilya sektörüne yönelik haberleriyle sektörel gelişime ve sürdürülebilirliğe katkı sağlayan gazetecilerin ödüllendirildiği “Mobilyaya Değer Katanlar-Basın Ödülleri”, İstanbul’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Tören, Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (IIFF) ile eş zamanlı olarak İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi.

ULUSLARARASI İSTANBUL MOBİLYA FUARI’NA YOĞUN İLGİ

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından düzenlenen ve dünyanın en prestijli üç mobilya fuarından biri olarak gösterilen Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, bu yıl da yoğun katılımla başladı. MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, fuara ilk günden büyük ilgi gösterildiğini belirterek, ziyaretçi sayısında rekor kırıldığını söyledi.

“İLK GÜN 60 BİNİ AŞKIN ZİYARETÇİ”

Ahmet Güleç, geçen yıl 60 bin yaka kartının üçüncü günde tükendiğini hatırlatarak, “Bu yıl ilk gün saat 16.00 itibarıyla yaka kartlarımız bitti. 60 binden fazla giriş var. Bunun yaklaşık 40 bininin yerli, 20 bininin yabancı ziyaretçi olduğunu tahmin ediyoruz.” dedi. Güleç, fuarın Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi’nde eş zamanlı düzenlenmesinin katılımcı firmaları memnun ettiğini ifade etti.

“MOBİLYA SEKTÖRÜ SON 20 YILDA 45 MİLYAR DOLAR DÖVİZ KAZANDIRDI”

Mobilya sektörünün Türkiye ekonomisindeki yerine dikkat çeken Güleç, sektörün imalat sanayisinin yaklaşık yüzde 10’unu oluşturduğunu, üretimde 260 bin kişiye istihdam sağladığını, mağaza çalışanlarıyla birlikte bu sayının 500 bine ulaştığını anlattı. Geçen yıl yaklaşık 4,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirten Güleç, serbest bölgelerle birlikte bu rakamın 5,15 milyar dolara çıktığını söyledi.

Güleç, “Son 20 yılda toplamda 45 milyar dolar döviz kazandıran, 200 ülkeye ihracat yapan bir sektörden söz ediyoruz.” dedi.

“BASININ SEKTÖRÜN BAŞARISINDA BÜYÜK PAYI VAR”

Sürdürülebilirlik ve yeşil ekonominin önemine vurgu yapan Güleç, basın mensuplarının sektöre yol gösterici bir rol üstlendiğini belirterek, “Bizi denetleyen, sorgulayan, motive eden basın mensuplarının bu başarıda büyük emeği var. Dönüşüm ve gelecek hikâyesinde onların katkısını unutmamız mümkün değil.” ifadelerini kullandı.

UĞUR ASLANHAN’A TEŞEKKÜR PLAKETİ

Törende, mobilya sektörüne ve sürdürülebilirliğe katkı sunan gazetecilere teşekkür plaketi verildi. Anadolu Ajansı Finans Haberleri Başmuhabiri Uğur Aslanhan da yaptığı haberlerle sektöre sağladığı katkı dolayısıyla teşekkür plaketiyle ödüllendirildi.