Moldova'ya doğalgaz sevkiyatı durdurulmayacak

Gazprom ile Moldova'nın, doğalgaz sevkiyatının kesilmemesi konusunda borcun ödenmesine dair tarih verilmesi sonucunda anlaştığı bildirildi.

Rus enerji şirketi Gazprom'dan 22 Kasım’da yapılan açıklamada, ödeme yapmadığı gerekçesiyle Moldova'ya yönelik doğalgazı sevkiyatının 48 saat içinde kesilebileceği bildirilmişti.

Gazprom'un Temsilcisi Sergey Kupriyanov, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazprom ile Moldova arasındaki doğalgaz anlaşmazlığına dair değerlendirmelerde bulundu.

MOLDOVA'YA DOĞAGAZ SEVKİYATI DURMAYACAK

Kupriyanov, sözleşme kapsamında ödeme yapmayan Moldova'ya doğalgaz sevkiyatını durdurmama kararı aldıklarını duyurdu.

DOĞALGAZIN KESİLMEMESİNİ MOLDOVA TALEP ETTİ

Moldova'nın Gazprom'a başvuruda bulunarak, doğalgaz sevkiyatının kesilmemesini talep ettiğini belirten Kupriyanov, "Moldova'nın borcunu ödemesi için verilen süreyi uzatma kararı aldık. Moldova borcunu 26 Kasım'da ödemeyi taahhüt etti." diye konuştu.