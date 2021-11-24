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    Moldova'ya doğalgaz sevkiyatı durdurulmayacak

    Gazprom ile Moldova'nın, doğalgaz sevkiyatının kesilmemesi konusunda borcun ödenmesine dair tarih verilmesi sonucunda anlaştığı bildirildi.
    • AA
    • 24.11.2021 - 17:28
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 17:48
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    Moldova'ya doğalgaz sevkiyatı durdurulmayacak

    Rus enerji şirketi Gazprom'dan 22 Kasım’da yapılan açıklamada, ödeme yapmadığı gerekçesiyle Moldova'ya yönelik doğalgazı sevkiyatının 48 saat içinde kesilebileceği bildirilmişti.

    Gazprom'un Temsilcisi Sergey Kupriyanov, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazprom ile Moldova arasındaki doğalgaz anlaşmazlığına dair değerlendirmelerde bulundu.

    MOLDOVA'YA DOĞAGAZ SEVKİYATI DURMAYACAK

    Kupriyanov, sözleşme kapsamında ödeme yapmayan Moldova'ya doğalgaz sevkiyatını durdurmama kararı aldıklarını duyurdu.

    Gazprom

    DOĞALGAZIN KESİLMEMESİNİ MOLDOVA TALEP ETTİ

    Moldova'nın Gazprom'a başvuruda bulunarak, doğalgaz sevkiyatının kesilmemesini talep ettiğini belirten Kupriyanov, "Moldova'nın borcunu ödemesi için verilen süreyi uzatma kararı aldık. Moldova borcunu 26 Kasım'da ödemeyi taahhüt etti." diye konuştu.

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