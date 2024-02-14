Moody's bazı İsrailli bankaların kredi notunu düşürdü Moody's İsrail'in kredi notunu düşürdükten sonra 5 bankası hakkında da "askeri çatışmalar ve zayıflayan güvenlik ortamı nedeniyle bankaların sosyal risklerinin arttığı" gerekçesiyle negatif görüş sundu.

AA

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, küresel ölçekte ekonomi dünyasına ait aktörlerle ilgili kararlar almaya devam ediyor.

Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'in bankaları ile ilgili karar alan Moody's, 5 İsrail bankasının kredi notunu düşürdü.

Moody's, geçen hafta da İsrail'in ülke kredi notunu düşürmüştü. Moody's, 9 Şubat'ta İsrail'in kredi notunu "A1"den "A2"ye düşürmüş, kredi notu görünümünü negatife çevirmişti.

Bankaların uzun ve kısa vadeli mevduat kredi notu düşürüldü

Kuruluştan yapılan açıklamada, İsrailli 5 bankanın uzun ve kısa vadeli mevduat kredi notunun düşürüldüğü, not görünümlerinin de negatif olduğu belirtildi.

Notu düşürülen bankalar

Açıklamada, notu düşürülen bankalar; Bank Leumi Le-Israel, Bank Hapoalim, Mizrahi Tefahot Bank, Israel Discount Bank ve First International Bank of Israel olarak sıralandı.

Not indirimi yapılan incelemenin sonucu

Not indiriminin Moody's'in 24 Ekim 2023'te başlattığı incelemenin bir sonucu olduğu aktarılan açıklamada, devam eden çatışmaların tırmanmasının bankaların şu anda varsayılandan daha ciddi şekilde etkilenmesine yol açabileceği vurgulandı.

Kredi notunun düşmesinin nedeni

Açıklamada, askeri çatışmalar ve zayıflayan güvenlik ortamı nedeniyle bankaların sosyal risklerinin arttığı, bu durumun da negatif görünümün etkeni olduğu ifade edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)