Morgan Stanley, TCMB'den aralıkta 200 baz puan indirim bekliyor

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Yurt içinde ve dışında gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın son ayında açıklayacağı faiz oranına çevrildi.

Bir kısım analist TCMB'den ilk faiz indirimini aralık ayında beklerken, çoğunluk faiz indimini beklentisini ocak ayına ertelemiş durumda.

Morgan Stanley Ekonomisti Hande Küçük ise kasım ayı enflasyon verileri sonrasında hazırladığı notta aralık ayı için 200 baz puanlık faiz indirim beklentisini koruduklarını açıkladı.

MORGAN STANLEY, ARALIK AYINDA TCMB'DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR

Küçük, yayınladığı notta bununla birlikte Merkez Bankası'nın gelecek yıl için daha şahin bir gevşeme döngüsü sinyali vermek adına, 150 baz puanlık bir indirime de gidebileceğini belirtti.

Yabancı kurumlar kasım ayı enflasyon verilerinin ardından para politikası patikasıyla ilgili analizlerini yayınlarken, raporlarda bazı değişiklikler de dikkat çekiyor.

MORGAN STANLEY'İN ENFLASYON BEKLENTİSİ

2024 sonu için enflasyon tahminlerinin yüzde 45,1 olduğunu belirten Morgan Stanley, 2025 yıl sonu için enflasyonu yüzde 26 ve nihai faiz oranını yüzde 28,5 olarak beklemeye devam ettiklerini de vurguladı.

CITI VE BARCLAYS DE FAİZ İNDİRİMİ BEKLEYİOR

Citi ve Barclays de Türkiye'de aralık ayında 250 baz puanlık faiz indiriminin gündemde kalmayı sürdürdüğünü açıklamıştı.