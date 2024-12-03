TÜİK, Kasım 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı

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Ekonomi dünyasının merakla beklediği veriler açıklandı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon verilerini duyurdu.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE ÇIKTI

Enflasyon kasım aylık bazda yüzde 2,24 ile beklentilerin üzerinde açıklandı.

YILLIK ENFLASYON 47,09 OLDU

Enflasyonda gıda fiyatlarının etkisi hissedildi. Yıllık enflasyon ise yüzde 47,09 oldu.

YÜZDE 2'NİN ALTINDA BEKLENİYORDU

Ekonomistler, kasım ayında aylık enflasyonun yüzde 2'nin altında gerçekleşmesi bekliyordu.

Yıllık tarafta ise piyasa beklentisi yüzde 46 civarında şekilleniyordu.

TÜFE ORANLARI

TÜFE'deki değişim 2024 yılı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,24, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 42,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,09 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,45 olarak gerçekleşti.

EKİM AYI ENFLASYONU NE OLMUŞTU?

Enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 2,88 ile beklentilerin biraz üzerinde artış gösterdi.

Yıllık enflasyon ise yüzde 48,58'e geriledi. Enflasyonda giyim ve gıda fiyatlarının etkisi hissedildi.

MERKEZ BANKASI: ENFLASYONDA GIDA ETKİSİ ÖNE ÇIKACAK

Merkez Bankası, öncü göstergelerin kasım ayında da enflasyon üzerinde gıda etkisinin öne çıkacağını bildirdi.

TCMB'nin politika faizini sabit tuttuğu toplantı tutanaklarında, özellikle taze meyve ve sebze fiyatlarının etkisine dikkat çekildi.

Merkez Bankası, ayrıca maliye politikasının artan eşgüdümünün dezenflasyon sürecine önemli katkı sağlayacağını açıkladı.

2024 ENFLASYON ORANLARI

TÜFE, ocakta aylık yüzde 6,7 artarak yıllık yüzde 64,86 olmuştu.

Şubatta enflasyon aylık yüzde 4,53 artışla yıllık yüzde 67,07'ye yükselmişti.

Marta ait TÜFE verileri aylık yüzde 3,16 artışla yıllık yüzde 68,50 olarak gerçekleşmişti.

Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda aylık yüzde 3,18 artışla yıllık yüzde 69,80 kaydetmişti.

TÜFE mayısta ise aylık yüzde 3,37 artarak yıllık yüzde 75,45’e çıkmıştı.

Tüketici fiyat endeksi haziranda aylık yüzde 1,64 artarak yıllık yüzde 71,60 olmuştu.

TÜFE, temmuzda yüzde 3,23 artış kaydetmiş ve yıllık yüzde 61,78'e gerilemişti.

Enflasyon son olarak ağustosta aylık yüzde 2,47 artarak, yıllık yüzde 51,97 oldu.

Eylülde, enflasyon aylık yüzde 2,57 artarak yıllık 49,38’e geriledi.

Ekim ayında ise enflasyon aylık bazda yüzde 2,88 artarak yıllık 48,58 oldu.