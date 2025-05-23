Morgan Stanley, TCMB'den faiz indirimi beklentisini erkene çekti

AA

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı.

Merkez Bankası 2025 sonu için enflasyon tahminini yüzde 24 olarak korumasının ardından 2026 sonu için enflasyon tahmininin yüzde 12 olarak sabit bıraktı.

ABD’li çok uluslu yatırım bankası ve finansal hizmetler şirketi Morgan Stanley, gerekli şartların sağlanması halinde Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentisini temmuzdan hazirana çekebileceğini duyurdu.

"TCMB HAZİRANDAKİ FAİZ İNDİRİMİNİ VERİ AKIŞINA BAĞLI OLARAK DEĞERLENDİRİYOR"

Kurumun açıkladığı raporda, "TCMB, enflasyon tahmin aralığını değiştirmeyerek bu aralığa ulaşma konusunda kararlı bir duruş sergilediğinin altını çizdi. Dolara yönelik yerel talebin azalması, net rezervlerin artmaya başlaması ve enflasyonun aşağı yönlü seyrini sürdürmesi halinde TCMB’nin faizi daha erken indirebileceğini düşünüyoruz. TCMB'den aldığımız sinyal, hazirandaki toplantıda faiz indirimini veri akışına bağlı olarak değerlendirdikleri yönünde." ifadeleri yer aldı.

Raporda, mayıs enflasyon verisinin öngörülen yüzde 2 seviyesinde gelmesi ve Kredi Garanti Fonu (KGF) paketinin sınırlı boyutta kalması halinde Morgan Stanley'nin indirim beklentisini temmuzdan hazirana çekebileceği vurgulandı.