Morgan Stanley'den Türk Lirası öngörüsü

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ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, "2025 Döviz Kuru Tahminleri Güncellemesi" raporunu yayınladı.

Morgan Stanley, dolar/TL'nin 2025 yılı ilk çeyrekte 36,50; ikinci çeyrekte 38; 2025 yılı dördüncü çeyrekte 41 ve 2026 yılı dördüncü çeyrekte 44 olmasını beklediğini değerlendirdi.

Morgan Stanley, 23 Ekim 2024 tarihinde 2025 yılı sonu için 43 TL tahmininde bulunmuştu.

Morgan Stanley, Türk Lirası'nın Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde bu yılın en iyi performans gösteren para birimlerinden olacağını öngördü.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİNE AİT ÖNGÖRÜ

Raporda, banka ekonomistlerinin geçen yılki tahminlerinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2025'te 3 faiz indirimi beklentisinin öne çıkmasına karşın artık haziran ayında yapılacak faiz indirimiyle yetinileceğinin öngörüldüğü ifade edildi.

"TÜRK LİRASI EN BEĞENİLEN VARLIK OLMAYI SÜRDÜRDÜ"

Asya’nın küresel gelişmekte olan piyasalar kapsamında düşük performans göstermeye devam edeceğine yer verilen raporda, Türk Lirası'nın en beğenilen varlık olmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Raporda, "Tahminlerimize göre Türk Lirası, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde en iyi performans gösteren para birimlerinden biri olacak." denildi.

MORGAN STANLEY DOLAR/TL TAHMİNLERİ

Morgan Stanley’nin yeni tahminlerine göre Dolar/TL kuru şu seviyelerde olacak:

2025 1. Çeyrek: 36.50 TL

2025 2. Çeyrek: 38 TL

2025 4. Çeyrek: 41 TL

2026 4. Çeyrek: 44 TL

TCMB BEKLENTİSİ

Katılımcıların ocak ayında cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 43,03 TL iken, bu anket döneminde 42,89 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 43,81 TL iken, bu anket döneminde 43,96 TL olarak gerçekleşti.