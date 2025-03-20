Morgan Stanley, Türkiye’ye olan bağlılığını sürdürdüğünü açıkladı

AA

Merkezi ABD'nin New York şehrinde bulunan bir yatırım bankası Morgan Stanley, Borsa İstanbul üyeliklerinin sona erdiği iddiasıyla ilgili haberler çerçevesinde açıklama yaptı.

Borsa İstanbul üyeliklerinin sona erdiği iddiasıyla ilgili haberler çerçevesinde açıklama yapan Morgan Stanley, Türkiye'ye olan bağlılığını sürdürmekte olduğunu duyurdu.

"İSTANBUL'DAKİ VARLIĞIMIZI KORUYACAĞIZ"

Açıklamada, Morgan Stanley'in Türkiye'ye olan bağlılığını sürdürmekte olduğu belirtilerek, "İstanbul'daki varlığımızı koruyacak ve Türkiye’deki müşterilerimizin şirketimizin tüm kapasitesinden faydalanmaya devam etmesini sağlayacağız." ifadeleri kullanıldı.

DMM: MORGAN STANLEY BORSA İSTANBUL'DAN ÇEKİLMEDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan "Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley Borsa İstanbul'dan çekildi" iddiasıyla paylaşılan haberlerin manipülasyon içerdiğini bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabındaki açıklamada, Morgan Stanley'nin daha önce mevcuttaki faaliyet izinlerinden feragat etme başvurusunda bulunduğu belirtildi.

"MORGAN STANLEY'İN BAŞVURUSU 12 MART'TAYDI"

Bu başvurunun Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılanarak kurumun sahip olduğu Dar Yetkili Aracı Kurum Belgesi'nin iptal edildiği ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun 12 Mart 2025 tarihli kararı ile Borsa üyeliğinden çıkarıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: