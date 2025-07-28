Moskova Borsası, Trump’ın Rusya açıklamasından olumsuz etkilendi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’da ateşkes için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e verdiği "50 günlük" süreyi kısaltacağı açıklandı.

Moskova Borsası (MOEX), bu açıklamanın ardından düşüş trendine girdi.

Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan MOEX, Trump’ın açıklamalarının ardından 1,08 değer kaybederek 2.743 puanın altına inerken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 1,07 düşüşle 1.087 puanın altına geriledi.

RUS RUBLESİ DEĞER KAYBETTİ

Rus rublesi ise dolar karşısında yüzde 0,94 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 80,45 seviyesine çıktı.

TRUMP DAHA ÖNCE VERDİĞİ SÜREYİ AZALTTI

Trump, 14 Temmuz’da yaptığı açıklamada, 50 gün içinde Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde Rusya'ya uygulanan gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağını söylerken, bugün söz konusu mühleti kısaltacağını ifade etti.