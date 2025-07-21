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Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinde son 10 gün

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksitinde ödeme süreci ay sonuna kadar devam ediyor. Ödemeler; vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil uygulamalar üzerinden yapılabiliyor. Yıllık gelir vergisi ikinci taksit ödemeleri de 31 Temmuz'da tarihte sona erecek.

Haber Merkezi Haber Merkezi
21.07.2025 10:54
Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinde son 10 gün

MTV'de ikinci taksit ödeme dönemi devam ediyor...

Milyonlarca taşıt sahibini ilgilendiren süreç, 31 Temmuz'da tamamlanacak.

İKİ KEZ ÖDENİYOR

Motorlu Taşıtlar Vergisi yılda iki kez ödeniyor.

Ocak ve temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksite bölünüyor.

MTV ÖDEMELERİ NASIL YAPILIYOR?

MTV ödemeleri; vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden yapılabiliyor.

Ayrıca bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalarından da ödeme yapmak mümkün.

Ödemeler dijital vergi dairesi üzerinden gerekli bilgiler doldurularak da gerçekleştirilebiliyor.

ÖDEME YAPMAYANLARA AYLIK 4,5 FAİZ UYGULANACAK

Ödemesini 31 Temmuz'a kadar yapmayanlar için aylık yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanacak.

Borç zamanında ödenmezse vergi dairesi tarafından e-haciz işlemi başlatılabiliyor.

Araçların muayenesinin yaptırılabilmesi için MTV’nin de dahil olduğu vergi borçlarının ödenmiş olması gerekiyor.

SON GÜN 31 TEMMUZ

2024 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisi ikinci taksit ödeme dönemi için de son gün 31 Temmuz.

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