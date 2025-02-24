MTA, teknik pozisyonlar için 30 sözleşmeli personel arıyor

AA

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), 30 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Buna göre MTA; jeoloji, maden, inşaat ve elektrik-elektronik mühendisi pozisyonlarında istihdam etmek üzere sözleşmeli personel alacak.

MTA'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

BAŞVURULAR 10 MART'A KADAR

Adaylar, 10 Mart'a kadar e-Devlet Kapısı üzerinden "Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek.

SINAVSIZ ALIM

MTA, yazılı veya sözlü sınav yapmadan 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralamasını esas alarak alım gerçekleştirecek.

Ayrıca belirlenen genel ve özel şartlara sahip olunması da gerekecek.