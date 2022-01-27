MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son güne yaklaşıldı

MTV'nin bu yıla ilişkin ilk taksiti ile borç yapılandırmasına ilişkin taksit ödemelerinin, 31 Ocak Pazartesi gün sonuna kadar yapılması gerekli.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksit ile olumsuz hava koşullarından dolayı ertelenen KDV, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 31 Ocak Pazartesi günü sona erecek.

MTV'NİN 1. TAKSİT ÖDEMESİ SON GÜNÜ 31 OCAK

2022 yılına ait MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak 2022'de başladı. MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor. İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak Pazartesi günü sona erecek.

ÖDEME NOKTALARI

Söz konusu vergi, İnteraktif Vergi Dairesi "https://ivd.gib.gov.tr/" ve Dijital Ödeme Noktası'nda "Hızlı Ödeme" bölümünde yer alan MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgileriyle ödenebiliyor.

MTV ödemeleri, İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından 02.00-23.45 saatlerinde, anlaşmalı bankaların banka veya kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartların yanı sıra vergi tahsiline yetkili bankaların vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubeleri vasıtasıyla yapılabiliyor.

ARAÇLARDA MTV TARİFESİ

1-3 yaş otomobillerin 2022 yılındaki MTV'si, motor silindir hacmi 1.300 santimetreküp ve aşağısında olanlar için taşıt değerlerine göre 1.313 lira ile 1.576 lira arasında değişiyor.

Aynı yaşta, motor silindir hacmi 1.301-1.600 santimetreküp otomobillerin vergisi de 2 bin 287 lira ile 2 bin 746 lira arasında olacak.

4.001 santimetreküp üzerinde motor silindir hacmine sahip otomobillerin vergisi ise 57 bin 415 lira ile 62 bin 633 lira arasında olacak.

Motosikletlerde ise 1-3 yaş aralığındakilerin MTV'si silindir hacmine göre 245 lira ile 3 bin 168 lira arasında değişirken yıllık vergi tutarı 1-6 yaş minibüslerde 1.570 lirayı, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3 bin 965 lirayı, azami ağırlığı 1.500 kilograma kadar olan kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 1.408 lirayı buluyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞINDA ERTELENEN ÖDEMELER DE AY SONUNDA YAPILACAK

Ayrıca, 26 Ocak sonuna kadar verilmesi gereken KDV, damga vergisi ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerin ödenme süreleri de yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle 31 Ocak'a kadar uzatılmıştı.

YAPILANDIRMADA 3. TAKSİTLER GELDİ

Bunun yanı sıra 7256 sayılı yapılandırmada 7'nci, 7326 sayılı yapılandırmada da 3'üncü taksitler ay sonuna kadar ödenecek.

Bu yılın vergi takviminde, mükelleflerin Ekim-Kasım-Aralık 2021 dönemine ait geri kazanım katılım payı, Aralık 2021'e ait turizm payı, haberleşme vergisi, dijital hizmet vergisi beyannamesinin verilmesi, yıllık harçların ödenmesi, 2021 yılında kullanılan defterlerin 2022 yılında da kullanılmak istenmesi halinde yasal defterlere ilişkin ara tasdik yapılması için de son tarih 31 Ocak olarak belirlendi.