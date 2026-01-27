MTV'de ilk taksit ödemesi için süre daralıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) birinci taksitinde ödeme süreci için son haftaya girildi.

Ödemeler, 2 Şubat’a kadar yapılabilecek.

Ödemesini yapmayanlar için aylık gecikme faizi uygulanacak.

Ayrıca araçların muayenesinin yaptırılabilmesi için MTV’nin de dâhil olduğu vergi borçlarının ödenmiş olması gerekiyor.

ÖDEME NOKTALARI

MTV ödemeleri; vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden yapılabiliyor. Ayrıca bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamaları üzerinden de ödeme yapmak mümkün.

Ödemeler, Dijital Vergi Dairesi üzerinden gerekli bilgiler doldurularak da gerçekleştirilebiliyor.

DİJİTAL SİSTEMLER

Dijital platformlar üzerinden plaka, T.C. kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileri girilerek hızlıca ödeme yapılabiliyor. Söz konusu sistemler, 00.10 ile 23.50 saatleri arasında hizmet veriyor.