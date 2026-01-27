Abone ol: Google News

MTV'de ilk taksit ödemesi için süre daralıyor

Milyonlarca araç sahibi için MTV’de yılın ilk taksit ödemeleri için süre 2 Şubat’a sona erecek. Mükelleflerin, cezalı duruma düşmemek için ödemelerini 2 Şubat Pazartesi gününe kadar yapması gerekiyor.

Yayınlama Tarihi: 27.01.2026 15:41
  • MTV'de yılın ilk taksit ödemeleri için son tarih 2 Şubat.
  • Mükelleflerin bu tarihe kadar ödeme yapmamaları durumunda gecikme faizi uygulanacak.
  • Ödemeler, vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve dijital platformlar aracılığıyla yapılabiliyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) birinci taksitinde ödeme süreci için son haftaya girildi.

Ödemeler, 2 Şubat’a kadar yapılabilecek.

Ödemesini yapmayanlar için aylık gecikme faizi uygulanacak. 

Ayrıca araçların muayenesinin yaptırılabilmesi için MTV’nin de dâhil olduğu vergi borçlarının ödenmiş olması gerekiyor.

ÖDEME NOKTALARI

MTV ödemeleri; vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden yapılabiliyor. Ayrıca bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamaları üzerinden de ödeme yapmak mümkün.

Ödemeler, Dijital Vergi Dairesi üzerinden gerekli bilgiler doldurularak da gerçekleştirilebiliyor.

DİJİTAL SİSTEMLER

Dijital platformlar üzerinden plaka, T.C. kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileri girilerek hızlıca ödeme yapılabiliyor. Söz konusu sistemler, 00.10 ile 23.50 saatleri arasında hizmet veriyor.

