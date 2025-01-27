MTV'nin ilk taksit ödemelerinde cuma son gün

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2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı.

Ödeme süreci 31 Ocak'ta tamamlanacak.

BİRÇOK KANALDAN YAPILABİLİYOR

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren MTV ödemeleri birçok kanaldan yapılabiliyor.

Ödemeler vergi daireleri, PTT ve banka şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.

Ayrıca bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalarından da ödeme yapmak mümkün.

MTV ÖDEMEYENLERE GECİKME FAİZİ

31 Ocak'a kadar ödemesini yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak.

Öte yandan vergi dairesi tarafından e-haciz işlemi de başlatılabiliyor.

Araçların muayenesinin yaptırılabilmesi için de MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor.

Motorlu taşıtlar vergisi yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksite bölünüyor.