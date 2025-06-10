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AA

Muğla, Kurban Bayramı tatilinde yine Türkiye'nin en fazla tercih edilen turizm merkezlerinden biri oldu.

4 günlük tatil süresince kente gelen yerli turist sayısı 3 milyonu bulurken, bayramın ardından çıkış yapan araç sayısı 534 bin 770 olarak kayıtlara geçti.

NÜFUS KATLANDI

4 günlük bayram tatili boyunca turistik ilçeleriyle öne çıkan kentte, nüfus katlandı.

BİRBİRİNDEN ÇEKİCİ TURİZM İLÇELERİNE SAHİP

Ege'nin incisi olarak anılan Muğla; Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça ve Akyaka gibi turizm merkezleriyle tatilcilerin ilk tercihleri arasında yer aldı.

Gerek doğal güzellikleri gerekse tarihi dokusuyla öne çıkan şehir, bu yoğunlukla birlikte sezonun en hareketli günlerini yaşadı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU

Tatilin sona ermesiyle birlikte trafik yoğunluğu da dikkat çekti.

Özellikle dönüş yolunda kara yollarında uzun araç kuyrukları oluştu, güvenlik ve trafik ekipleri yoğun mesai harcadı.