Muğla, Marmaris'te 'çam kese böceğine' karşı kafesle mücadele

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, çam kese böceği orman varlığını tehlikeye atıyor.

Çam ağaçlarının yoğun olduğu bölgelerde, ağaç dalları üzerinde beyaz keseler şeklinde görülen böceklere karşı kapsamlı mücadele başlatıldı.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince, ağaçlardan toplanan beyaz keseler, özel hazırlanmış tel kafeslere yerleştiriliyor.

BÖCEK DOĞAL YOLLARLA YOK EDİLİYOR

Bu yöntemle, keselerin içindeki parazitlerin dışarı çıkması ve çam kese böceğini doğal yollarla yok etmesi sağlanıyor.

Projenin başlangıç aşamasında belirlenen bölgelere 50 tel kafes yerleştirildi. Mücadele kapsamında sadece tel kafesler değil, farklı biyolojik yöntemler de kullanılıyor.

ORMANDAKİ KUŞ SAYISININ ARTIRILMASI PLANLANIYOR

Ormanlara asılan kuş yuvalarıyla kuş popülasyonu artırılarak böcek sayısının doğal yollarla azaltılması hedefleniyor. Laboratuvar ortamında üretilen ve çam kese böceğinin yırtıcısı olarak bilinen faydalı böcek türleri, belirli periyotlarla ormanlara bırakılıyor.

KİMYASAL İLAÇ KULLANILMIYOR

Orman ekosistemine ve diğer canlı türlerine zarar vermemek adına mücadele çalışmalarında, hiçbir şekilde kimyasal ilaç kullanılmıyor.

TIRTILLAR DA KONTROL ALTINDA

Nisan ayında toprağa inerek "katar" şeklinde görülen tırtılların, ekosistemin bir parçası olduğu ancak kontrol altında tutulması gerektiği ifade ediliyor.