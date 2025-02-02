Muğla'da denetlenen 503 turizm tesisinden, 95'i kapatıldı

AA

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal otelinde yapılan ihmaller konaklama tesislerine yapılan denetimi artırdı.

Muğla'da, güvenli ve sürdürülebilir turizm için yapılan çalışmalar kapsamında 503 otel ve tesisin denetimi yapıldığı bildirildi.

EKSİKLERİNİ TAMAMLAMAYAN OTELLERE KAPATMA

Yapılan denetimlerden bunlardan 95'i eksiklikleri tamamlanıncaya kadar kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde 503 otel ve tesisin yerinde incelenerek, 95'inin eksiklikleri giderilinceye kadar kapatıldığı, 392'sinin de işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

YURTLAR VE SPOR TESİSLERİ DE İNCELEME KAPSAMINDA

Çalışmalar kapsamında Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki 11 yurt, 8 gençlik merkezi ve 17 spor tesisi olmak üzere toplam 36 tesis ve 70 yapının denetiminin tamamlandı.

"DENETİMLERE DEVAM EDİLECEK"

Valilik koordinasyonunda, tüm kurum ve kuruluşların iş birliğinde güvenli ve sürdürülebilir turizm için denetimlerin devam edeceği vurgulandı.