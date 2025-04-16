Muğla'da denizlerde av yasağının ilk gününde denetimler başladı

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından balıkların neslinin devamı için uygulanan balık av yasağı, 15 Nisan-1 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşiyor.

Buna göre, 15 Nisan-1 Eylül 2025 tarihleri arasında tüm denizlerde ticari amaçlı endüstriyel balıkçılık yapan gırgır ve paraketa gibi geleneksel yöntemler ile deniz canlıları avcılığı yapılamayacak.

15 Nisan’da başlayan denizlerdeki av yasağı sonrası Tarım İlçe Müdürlükleri ekipleri tarafından, amatör ve ticari balıkçı tekneleri denetlenmeye başladı.

YASAK, BALIKLARIN NESLİNİN DEVAMI İÇİN UYGULANIYOR

Balıkların üreme dönemleri nedeniyle denizlerdeki canlı popülasyon türünün üreme döneminde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 4,5 ay süre ile endüstriyel avcılık yasaklandı.

MUĞLA'DA ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Gırgır ve paraketa ile avcılığın yasaklanmasının hemen ardından bugün sabah saatlerinde Ula ve Menteşe İlçe Tarım Müdürlüğü personellerince, Gökova Körfezinde amatör ve ticari balıkçı teknelerinde denetim yapıldı.

Denetimlerde balıkçılar, avlanma sahaları ve türler konusunda uyarıldı.

Ayrıca balıkçıların avlanma evrakları denetlendi.