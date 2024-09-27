Muğla'da dikenli incir ekonomiye kazandırılmak için incelemeye alındı Muğla'nın Ortaca ilçesinde bulunan dikenli incirin ekonomiye kazandırılması için çalışmalar yürütülüyor.

AA

Batı Akdeniz Havzası meyvesi dikenli incirin ekonomiye kazandırılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Muğla ilinin Ortaca ilçesinde yetişen bir bitki daha incelemeye alındı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Faaliyetleri çerçevesinde Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle Muğla il genelinde bolca yetişen ve kısa süre öncesine kadar ekonomik değeri bulunmayan dikenli incirin tespiti yapılıyor.

Dikenli incir tespit çalışmaları, önümüzdeki dönemde de devam ederek, bölgedeki tarım potansiyelini en üst düzeye çıkarılmasının hedefleniyor.

"EKONOMİYE VE EKOLOJİYE FAYDALARI VAR"

Dikenli incirin, hem ekonomik değer hem de ekolojik faydaları ile dikkat çeken bir bitki türü olduğunu belirten Ortaca Tarım İlçe Müdürlüğü yetkilileri, bu türün tespit çalışmaları, mevcut çeşitlerin korunması ve daha verimli ve dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

"ORGANİK ÜRETİM MODELLERİ GELİŞTİRİLECEK"

Ortaca Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, bu projeyle tarımsal araştırmaların ve geliştirmelerin yaygınlaştırılması, yerel çeşitlerin korunması ve tarımda organik üretim yöntemlerinin teşvik edilmesi konularında çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)