Murat Kurum ve Yaşar Güler, Ay Yıldız Yerleşkesi'ni inceledi

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının "ay ve yıldız" sembollerinin ortaya çıkacağı şekilde konumlandırılacağı "Ay Yıldız Projesi"nin inşası, TOKİ tarafından Ankara'da hızla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile birlikte projenin son durumuna ilişkin toplantı yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum daha sonra Bakan Güler ve beraberindeki heyetle inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Bakan Murat Kurum, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile birlikte TOKİ tarafından yapımı süren Ay Yıldız Proje alanında incelemelerde bulundu.

TSK'NIN İHTİYAÇLARINI EN ÜST DÜZEYDE KARŞILAYACAK TESİS

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, “Projemiz tamamlandığında; güvenliği, mimari kimliği, teknolojik donatıları, çevre dostu ve akıllı bina özellikleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayacak modern, fonksiyonel bir yönetim merkezi olacak.” mesajını verdi.

MURAT KURUM: ÇEVRE DOSTU VE AKILLI BİNA

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, “Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Metin Gürak, Kuvvet Komutanlarımız ve TOKİ Başkanımız Levent Sungur ile; Ankara’da inşası devam eden, ülkemizin yeni savunma karargahı olacak Ay Yıldız Projemizin toplantısını gerçekleştirdik, incelemelerde bulunduk. Projemiz tamamlandığında; güvenliği, mimari kimliği, teknolojik donatıları, çevre dostu ve akıllı bina özellikleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayacak modern, fonksiyonel bir yönetim merkezi olacak.” ifadelerini kullandı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI VE TSK, AY YILDIZ ÇATISINDA TOPLANACAK

12 milyon 620 bin metrekare alanda konumlanacak Ay Yıldız Yerleşkesi’nde, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ait binalar aynı çatı altında toplanmış olacak.