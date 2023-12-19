MÜSİAD: Fiyat artışları 2024’ün 2. yarısında makul düzeylere gerileyecek MÜSİAD Başkanı Asmalı, Türkiye'nin yüzde 5,9’luk büyüme performansının, 2024 için çok büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, fiyat artışlarının 2024 yılının özellikle ikinci yarısı itibarıyla çok daha gerileyeceğini düşündüğünü paylaştı.

AA

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye ekonomisinin büyüme hızının artmasının takdir edilmesi gereken bir gelişme olduğunu belirtti.

Asmalı, Türkiye'nin 6 Şubat'ta yaşadığı Kahramanmaraş merkezli depremden etkilendiğini, 11 ilde ekonomik aktivitenin ciddi anlamda sekteye uğramasıyla büyük bir şok yaşadığını hatırlattı.

Asmalı, Rusya-Ukrayna savaşının küresel enerji ve emtia fiyatları üzerinde oluşturduğu baskının ve artan döviz kurunun üretim maliyetleri üzerindeki etkisiyle fiyatların genel düzeyinde son dönemde ciddi artışlar yaşandığını dile getirdi.

"Fiyatlar 2024'ün ikinci yarısında gerileyecek"

Asmalı, yaşanan olumsuzluklarla gelinen noktaya rağmen yapılan çalışmaların sonuçlarının görüleceğini bildirerek şu ifadeleri kullandı:

Fiyat artışlarının 2024 yılının özellikle ikinci yarısı itibarıyla çok daha makul düzeylere gerileyeceğini tahmin ediyoruz.

Üçüncü çeyrekte veriler topyekun büyümeye işaret ediyor

Asmalı, açıklanan ekonomik verilerin pozitif gelişmeye işaret ettiğini dile getirdi. Üçüncü çeyrekte hizmetler sektörünün yüzde 4,3, sanayi sektörünün yüzde 5,7, tarım sektörünün yüzde 0,3 ve inşaat sektörünün yüzde 8,1 genişlemesinin topyekun bir büyümeye işaret ettiğine dikkati çeken Asmalı, yüzde 5,9’luk büyüme performansının, yılın sonuna yaklaşılan günlerde, 2024 için çok büyük bir motivasyon kaynağı olacağını söyledi.

"Türkiye ekonomisi için enflasyonist sürecin henüz sonuna gelinmedi"

Mahmut Asmalı, Rusya-Ukrayna savaşının küresel enerji ve emtia fiyatları üzerinde oluşturduğu baskının ve artan döviz kurunun üretim maliyetleri üzerindeki etkisiyle fiyatların genel düzeyinde son dönemde ciddi artışlar yaşandığını belirterek, şöyle konuştu:

Elbette Türkiye ekonomisi için enflasyonist sürecin henüz sonuna gelinmiş değildir. Öncü ekonomilerle birlikte ülkemizin de enflasyon sorunuyla yüzleştiği ve parasal sıkılaşma sürecinde olduğu böyle bir dönemde, Türkiye ekonomisinin büyüme hızının artması takdir edilmesi gereken bir gelişmedir. Nihayetinde fiyat artışlarının da 2024 yılının özellikle ikinci yarısı itibarıyla çok daha makul düzeylere gerileyeceğini tahmin ediyoruz.

"Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğimize inancımız tam"

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümünün yaşandığı bugünlerde, özellikle son 20 yılda atılan adımlar sayesinde 905,5 milyar dolarlık milli gelire, 250 milyar dolar seviyesini geride bırakan ihracata ve istihdamda 31 milyonu aşan iş gücü piyasasıyla Türkiye'nin hem küresel hem de bölgesel anlamda büyük bir güce dönüşmeyi başardığını vurgulayarak şöyle konuştu:

İhracat bayrağını 200’den fazla ülkeye ulaştıran, ekonomiden altyapı ve şehirleşmeye, eğitimden sağlığa kadar birçok sahada oldukça büyük atılım yapan Türkiye'mizin, bu başarısını önümüzdeki dönemde de sürdürerek ve Cumhuriyetin ikinci yüzyılında orta gelir tuzağını aşarak, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğine olan inancımız tamdır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)