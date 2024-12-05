Muş’ta kar altında şeker pancarı hasadı yapıldı

İHA

Muş Ovası'na kış geldi. Ekim ayında başlayan söküm işlemleri sürüyor.

3 milyon 570 bin dekar tarım arazisi ile Türkiye’nin üçüncü ekilebilir alanına sahip olan Muş Ovası’nda pancar hasadına kar altında devam ediliyor.

1.711 üreticinin yaklaşık 85 bin dönüm alanda ekimini yaptığı şeker pancarının sökümü ekim ayında başlamıştı.

Kentte geçmiş yıllara göre erken yağan kar nedeniyle hazırlıksız yakalanan çiftçilerin pancarı tarlada kaldı.

Kar yağışı tarım arazilerini beyaza bürürken, pancarı kar altında kalan çiftçilerin mesaisini artırdı.

Tarlada yaktıkları ateşin başında ısınan çiftçiler, gece gündüz mesai yaparak pancar sökümünü sürdürüyor.

ÇAMURA SAPLANAN KAMYONLAR ÇEKİLİYOR

Söküm esnasında çamura saplanan kamyon ve traktörlerin yardımına ise komşu tarladaki traktörler yetişiyor.

Çiftçiler, sökümünü yaptıkları pancarları traktör ve kamyonlarla Muş Şeker Fabrikasına taşıyor.

"PANCAR KAR ALTINDA"

Kar yağışı ile birlikte pancarlarının kar altında kaldığını söyleyen çiftçi Emrah Soysal, gece gündüz mesai yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

Ekimi, çapası, ilacı, sulamasını yapıyoruz. Aynı bir çocuğa bakar gibi biz de pancarımıza bakıp büyütüyoruz. İlkbaharda ektiğimiz pancarları şu an söküyoruz. Çok zor bir emek, Allah kimseyi emeğinden mahrum etmesin. Yaz aylarından beri uğraşıyoruz. Bu sene kar erken yağdı. Pancarlar kar altında kaldı. Söküme ekim ayında başladık ve halen de çalışıyoruz. İnşallah emeğimizin karşılığını alırız. Pancarı traktörle çıkarıp, kamyon ve römorkla taşıyoruz. Karın erken yağması işimizi çok zorlaştırdı ama buna rağmen işimize devam ediyoruz.

"TARLADA ATEŞ YAKIP ISINIYORLAR"

Tabii hava çok soğuk olduğu için tarlada ateş yakıp ateşin başında ısınmaya çalışıyoruz. İnşallah pancar sökümünü bitirip bu sezonu kapatacağız.

"PANCARIN KAR ALTINDA KALMAMASI İÇİN MÜCADELE SÜRÜYOR"

Aylarca emek verdikleri pancarlarının kar altında kalmaması için yoğun bir mesai yaptıklarını ifade eden Ömer Subaşı ise, şu ifadeleri konuştu: