Emeklilere ÖTV'siz otomobil için yasa teklifi Meclis'te

Son dönemde emeklilerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik öneriler sıkça gündeme gelirken, ÖTV muafiyetiyle araç alınmasına imkan tanıyacak teklif de emeklilerin beklediği haberlerden biri.

Teklifin kabul edilmesi halinde, belirli şartları taşıyan emekliler bir defaya mahsus olmak üzere otomobil alırken ÖTV ödemeyecek.

SUNULAN TEKLİFİN DETAYLARINDA NELER VAR?

Söz konusu düzenlemede, esnaf ve sanatkar statüsünde bulunan ve Bağ-Kur üzerinden emekli aylığı alan emeklilere yönelik özel bir vergi istisnası öneriliyor.

Düzenlemeye göre 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında yer alan kişiler ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/1-b maddesine göre Bağ-Kur’dan emekli olan vatandaşlar bu haktan yararlanabilecek.

Teklifte, belirli şartları sağlayan Bağ-Kur emeklilerinin binek otomobil satın alırken ÖTV’den muaf tutulması öneriliyor.

MUAFİYETTEN YARARLANMA ŞARTLARI

Kanun teklifinde yer alan düzenleme yalnızca belirli bir emekli grubunu kapsıyor.

Buna göre vergi istisnasından yararlanabilmek için kişinin hem esnaf ve sanatkar statüsünde olması hem de Bağ-Kur üzerinden emekli aylığı alması gerekiyor.

Teklifte bazı sınırlamalar da bulunuyor. Buna göre, muafiyet hakkı emeklilik tarihinden itibaren 5 yıl içinde yalnızca bir kez kullanılabilecek ve ÖTV muafiyetiyle alınan araç 5 yıl boyunca satılamayacak veya devredilemeyecek.

Bu şartların amacı, vergi avantajının ticari amaçla kullanılmasının önüne geçmek olarak ifade ediliyor.

TEKLİF HENÜZ YASALAŞMADI

Emeklilere ÖTV’siz araç verilmesine yönelik teklif şu an için yalnızca Meclis’e sunulmuş bir kanun teklifi niteliği taşıyor. Türkiye’de yasama süreci gereği bu tür teklifler önce Meclis Başkanlığı’na sunuluyor, ardından ilgili komisyonlarda değerlendirmeye alınıyor.

Komisyon aşamasını geçen teklifler daha sonra Genel Kurul’da oylanıyor.

Kabul edilmesi durumunda ise Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giriyor.