Mustafa Varank büyükelçilerden Türk şirketlerine destek talep etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Büyükelçiler Konferansı'nda Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri ortaya koyarak, büyükelçilerden bulundukları ülkelerde Türk şirketlerine destek vermelerini önerdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı'nın kapanışı dolayısıyla basın toplantısı düzenledi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da konferansa katılım gösterdi.

Bakan Varank, toplantıda teknolojik anlamda Türkiye'nin değişim ve dönüşüm sürecinden söz ederek, girişimciliği ve yatırımı artırmak için yapılan çalışmaları hatırlattı.

"Sanayi, teknoloji konularında yerli ve milli hamlelerle ilerliyoruz"

Bakan Varank, uzay çalışmalarını ve elektrikli otomobille ilgili gelinen noktayı da özetleyerek; sanayi, teknoloji konularında yerli ve milli hamlelerle ilerlendiğini aktardı.

"Büyükelçiler yatırımcılara destek vermeli"

Konuşmasında rekabetçi yatırım ortamı ve nitelikle insan kaynağını dünyaya tanımanın önemine değinen Bakan Varank, Bakanlık olarak uluslararası yatırımların hamisi konusmundaki kurum olduklarını belirtti. Diğer ülkelerin yatırımcı firmalarının ilk adresinin ülkemizdeki kendi büyükelçilikleri olduğunu gördüklerini belirten Varank, aynı özverili çalışmaları kendi büyükelçilerimizden de beklediğini dile getirdi.

Varank, büyükelçilerden kendi şirketlerimizin tanıtımına yardımcı olmasını isteyerek, "Bu tür ilişkiler geliştirdiğimiz ülkelerle yatırımların arttığını görebiliriz. Türkiye'nin pazarlamasını yaparken mutlaka bizim şirketlerimizin de pazarlamasını yapmanız lazım. Ve netice almamız lazım." şeklinde konuştu.