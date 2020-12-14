Mustafa Varank: Sanayi üretiminde ülkeler arasındaki en güçlü görünüm ülkemize ait

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yıllık bazda artışa geçen sanayi üretimi ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal medya hesabından sanayi üretimine ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Varank, ekim ayındaki üretimde piyasa beklentilerinin üzerinde bir artış yaşandığını belirtti.

"EN GÜÇLÜ GÖRÜNÜM ÜLKEMİZE AİT"

Varank, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ekim verisi açıklanan ülkeler arasında en güçlü görünüm ülkemize ait. Önümüzdeki dönemde kredi artış hızındaki düşüş ve salgının 2. dalgası nedeniyle sanayi üretiminde bir miktar yavaşlama bekliyoruz.

"HEDEFİMİZ KATMA DEĞERLİ ÜRETİMİ YAYGINLAŞTIRMAK"

Hedefimiz çok net: sanayide teknolojik ve dijital dönüşümü hızlandırarak katma değerli üretimi yaygınlaştırmak. Bu hedeflere ulaşmak içine ekonomi yönetiminde güçlü koordinasyon ile öngörülebilirliği daha da iyileştirerek finansal istikrarı güçlendireceğiz."



Varank'ın paylaşımında değişim oranlarına ilişkin tablolar da yer aldı.