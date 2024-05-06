THY, ABD'de yeni uçuş rotası için gün sayıyor: Denver seferleri 11 Haziran'da başlıyor Türk Hava Yolları, ABD'deki uçuş ağını Denver ile genişletecek. Yeni hatla ilgili son durum paylaşılırken, dünya jet sosyetesinin ilgi odağındaki Miami konusunda açıklama yapıldı.

ensonhaber.com

Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY), uçuş rotasına yeni bir güzergah daha eklemeye hazırlanıyor.

Gelecek ay ABD'nin Denver şehrine uçuşlar başlayacak.

ABD'de halihazırda New York, Washington, Miami gibi 13 farklı destinasyona seferler düzenleniyor.

Denver uçuşları için geri sayım

ABD'de yeni bir hat daha açmak için geri sayıma geçen THY, 11 Haziran'da Denver seferlerini başlatıyor. Uçuşlar, haftada 3 sefer gerçekleştirilecek. Denver, bu ülkedeki 14'üncü nokta olarak kayıtlara geçecek.

ABD'de uçulan diğer noktalar

Boston, New York, Newark, Washington DC, Atlanta, Miami, Chicago, Detroit, Houston, Dallas, Seattle, San Francisco ve Los Angeles.

Denver seferleri haftada 3 kez yapılacak

THY'nin İstanbul kalkışlı Denver uçuşları; salı, perşembe ve cuma günleri olmak üzere haftada 3 frekans olarak planlandı.

Şirketten yapılan açıklamada, Temmuz 2024’te frekans sayısının 4’e çıkarılmasının planlandığı kaydedilerek şu notlar paylaşıldı:

İstanbul – Denver seferleri Airbus A350 ile gerçekleşecektir. Amerika Birleşik Devletleri’ne 2024 yaz tarifesinde haftalık 141 uçuş düzenlemekteyiz. Denver uçuşlarıyla birlikte bu sayı 145’e çıkacak.

ABD'ye haftalık uçuş sayıları

Atlanta 10, Boston 7, Dallas 10, Detroit 6, Newark 7, Washington DC 14, Houston 10, New York 28, Los Angeles 14.



Miami 14, Chicago 14, Seattle 10, San Francisco 11.

Miami hattında son durum

Öte yandan THY, ABD’deki 11 Eylül saldırılarının ardından 1 Ekim 2001’de ara verilen Miami hattının 25 Ekim 2015’te haftalık 7 tarifeli uçuşla tekrar faaliyete başladığını anımsattı.

Yüzde 40’ı uluslararası, yıllık toplam 50 milyonun üstünde yolcu ağırlayan Miami Uluslararası Havalimanı'nın ABD’nin en yoğun 7. havalimanı konumunda olduğuna dikkat çekildi.

Halihazırda IST-MIA-IST haftalık 11 uçuş icra edildiği ve 12 Ağustos itibarıyla günlük sabit 2, haftalık 14 sefere çıkılacağı bilgisi paylaşıldı.

Yüzde 84 doluluk oranı

Açıklamanın devamında şunlar aktarıldı:

2023 yılı boyunca seferler yüzde 84 doluluk oranıyla yolcu taşınmıştır. Boeing 777-ER ve 787-900 Dreamliner tipi uçaklarla seferlerimiz icra edilmektedir.

Dünya jet sosyetesinin ilgi odağındaki yerlerden biri

Miami metropolitan bölgesi özellikle dünya jet sosyetesinin en üst sıradaki ziyaret ettiği ve yaşadığı yerlerden biri olmasının yanı sıra yıllık 7,5 milyon yolcu sayısıyla dünyanın en yoğun cruise limanına sahiptir.



ABD geneli en fazla yük kategorisi 5. sırada olan Miami Uluslararası Havalimanı’na İstanbul çıkışlı MIA-BOG, BOG-MIA, UIO-MIA, JFK-MIA karşılıklı olmak üzere Turkish Cargo haftada 4 kargo seferi düzenlemektedir.

2024 yılı verileri paylaşıldı

ABD’de 2024 yılı ilk 3 ayında sunduğumuz kapasite, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,80 artış göstermiştir.



2024 yılı ilk 3 ayında taşıdığımız yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,97 oranında artış göstermiştir. ABD 2024 yılı ilk 3 ay doluluk oranı: yüzde 83.

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