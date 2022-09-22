Mustafa Varank: Türkiye, bölgesel bir teknoloji merkezi olma potansiyeline sahip

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ABD'li iş insanlarını Türk teknoloji start-uplarına yatırım yapmaya çağırarak, Türkiye'deki potansiyele dikkat çekti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 12'nci Türkiye Yatırım Konferansında katılımcılara Türkiye'deki olanakları sıralayarak, yatırım yapmaya çağırdı.

ABD'nin teknoloji devlerinden Meta'nın binasında gerçekleşen konferansta konuşan Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada ABD'li iş insanlarını Türk teknoloji start-uplarına yatırım yapmaya çağırarak, "Türkiye, ABD şirketleri için bölgesel bir teknoloji merkezi olma potansiyeline sahip." dedi.

"Türk üreticileri salgın sürecinde yurt içi ve dışı taahhütlerini yerine getirdi"

Varank, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyince (TAİK) düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin salgın sürecinde gösterdiği performansla dirençli, sağlam, çevik ve esnek bir ekonomiye sahip olduğunu kanıtladığını vurguladı. Varank, diğer pek çok üreticinin aksine Türk üreticilerin salgın sürecinde yurt içi ve dışı taahhütlerini başarıyla yerine getirdiğini kaydetti.

"Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa'da yatırım çeken ilk 3 ülke arasında"

Varank, söz konusu dönemde Türkiye'nin G20, OECD ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında en yüksek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesini gerçekleştirdiğini, Orta ve Doğu Avrupa'da yatırım çeken ilk 3 ülke arasında yer aldığını dile getirdi.

"ABD'den Türkiye'ye doğrudan yatırım girişi geçen yıl yüzde 45 arttı"

Birçok çok uluslu şirketin Türkiye'yi Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesiştiği noktada bir araştırma, tasarım, üretim, ihracat ve lojistik merkezi olarak tercih ettiğini vurgulayan Varank, "Bazı küresel şirketler şimdiden bazı operasyonlarını Türkiye'ye kaydırırken bazıları kapasitelerini artırdı. Bugün Türkiye'de iş yapan uluslararası şirketlerin sayısı, 2 bini ABD şirketi olmak üzere 76 bine ulaştı. Uluslararası yatırımcıların 500'den fazla AR-GE ve yenilik merkezi Türkiye'de bulunuyor." dedi.

"ABD'den Türkiye'ye doğrudan yatırım girişi geçen yıl yüzde 45 arttı"

Varank, ABD'den Türkiye'ye doğrudan yatırım girişinin geçen yıl yüzde 45 artışla 14 milyar dolara çıkarak, ABD'yi Türkiye'nin en büyük ikinci yatırımcısı haline getirdiğini anlattı.

Rakamların arttığını ancak potansiyelin çok altında kaldığını belirten Varank, şöyle devam etti:

"Tüm anlaşmazlıklara rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Biden, iş ortamının geliştirilmesine her fırsatta desteklerini dile getiriyor. ABD'nin dayanıklı tedarik zincirleri oluşturma, Amerikan imalatını canlandırma ve geniş tabanlı büyümeyi teşvik etme konusundaki yeni politikasının hem Türk hem de Amerikan şirketleri için fırsatlar yaratabileceğine inanıyoruz."

"Türkiye, bölgesel bir teknoloji merkezi olma potansiyeline sahip"

AA'nın haberine göre, Türkiye'nin girişimci iş kültürü, genç ve teknolojiye meraklı nüfusu, yetenekli mühendis havuzu ve rekabetçi ortamı ve hizmetleriyle küresel aktörlerden büyük yatırımlar çektiğine işaret eden Varank, ülkede 2019'da sıfır olan "unicorn" sayısının bugün 2'si "decacorn" olmak üzere 6'ya çıktığını bildirdi.

Varank, "Türkiye, ABD şirketleri için bölgesel bir teknoloji merkezi olma potansiyeline sahip." diye konuştu.

"Türkiye'nin start-up ekosistemi geçen yıla kıyasla 9 kat arttı"

Türkiye'nin start-up ekosisteminin geçen yıl erken aşamada 1,6 milyar dolarlık yatırım aldığı bilgisini veren Varank, toplam fonlama değerinin bir önceki yıla kıyasla 9 kat arttığını, bu yılın ilk yarısında ise 1,4 milyar dolar yatırımla bir kez daha rekora ulaşıldığını kaydetti.

"Oyun yatırımlarında ise Avrupa'da ilk sıradayız"

Varank, aynı dönemde İstanbul'un Londra, Paris ve Berlin'den sonra en çok yatırım yapılan 4'üncü şehir olduğunu, oyun yatırımlarında ise Avrupa'da ilk sırada yer aldığını aktardı.