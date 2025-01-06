AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajında "Erzincan-Erzurum arasında Mutu Tünelleri ile yılda toplam 10,5 milyon TL tasarruf ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun aktardığı verlere göre; Tüneller ile yılda zamandan 6 milyon TL, akaryakıttan 4,5 milyon TL tasarruf sağlıyor ve karbon emisyonunu 321 ton azaltıyor.

TASARRUF MİKTARLARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Erzincan-Erzurum arasında Mutu Tünelleri ile ilgili işaret ettiği tasarruf miktarları şöyle:

- Zamandan yıllık 6 milyon TL

- Akaryakıttan yıllık 4,5 milyon TL

- Karbon emisyonunu yıllık 321 ton