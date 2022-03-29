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    Müzakere sonrasında altında sert düşüş

    Bugün İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili müzakere görüşmeleri arkasından döviz, altın, petrolde gelinen nokta merak ediliyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2022 - 15:24
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 15:33
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    Müzakere sonrasında altında sert düşüş

    Rusya-Ukrayna savaşında tarafların müzakere için İstanbul'da bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirmesinin ekonomi piyasalarına yatıştırıcı etkisi oldu.

    GRAM ALTIN 920 LİRADAN 899 LİRAYA DÜŞTÜ

    Müzakere sonrasında altında sert düşüş gerçekleşti. Müzakere öncesinde altının gramı 920 liradan 899 liraya geriledi.

    SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

    Gram altın 899 lira

    Çeyrek altın 1.484 lira

    Yarım altın 2 bin 967 lira

    Tam altın 5 bin 935 lira

    Cumhuriyet altını 6 bin 101 lira

    Müzakere sonrasında altında sert düşüş #1

    DÖVİZ PİYASASI

    Müzakere sonrasında dolar yüzde 0,83 düşüşle 14,693 liraya, euro 16, 310 liraya ve sterlin ise 19, 336 liraya geldi.

    petrol

    PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

    Müzakerelerin ardından Brent petrolün fvaril iyatı yüzde 4,36 oranında düşüş göstererek 108 dolara kadar geriledi.


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