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- Müzakere sonrasında altında sert düşüş
Müzakere sonrasında altında sert düşüş
Bugün İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili müzakere görüşmeleri arkasından döviz, altın, petrolde gelinen nokta merak ediliyor.
- Haber Merkezi
- 29.03.2022 - 15:24
- Güncelleme : 29.03.2022 - 15:33
Rusya-Ukrayna savaşında tarafların müzakere için İstanbul'da bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirmesinin ekonomi piyasalarına yatıştırıcı etkisi oldu.
GRAM ALTIN 920 LİRADAN 899 LİRAYA DÜŞTÜ
Müzakere sonrasında altında sert düşüş gerçekleşti. Müzakere öncesinde altının gramı 920 liradan 899 liraya geriledi.
SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI
Gram altın 899 lira
Çeyrek altın 1.484 lira
Yarım altın 2 bin 967 lira
Tam altın 5 bin 935 lira
Cumhuriyet altını 6 bin 101 lira
DÖVİZ PİYASASI
Müzakere sonrasında dolar yüzde 0,83 düşüşle 14,693 liraya, euro 16, 310 liraya ve sterlin ise 19, 336 liraya geldi.
PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ
Müzakerelerin ardından Brent petrolün fvaril iyatı yüzde 4,36 oranında düşüş göstererek 108 dolara kadar geriledi.