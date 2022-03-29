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Müzakere sonrasında altında sert düşüş

Müzakere sonrasında altında sert düşüş

Bugün İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili müzakere görüşmeleri arkasından döviz, altın, petrolde gelinen nokta merak ediliyor.